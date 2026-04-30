Колесо обозрения «Солнце Москвы» 1 мая окрасится в красный цвет

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Тематическую архитектурную подсветку в красном цвете в честь Праздника весны и труда включат на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ 1 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

Источник: Известия

«Праздничная иллюминация станет частью городской световой повестки и украсит одну из заметных достопримечательностей столицы в вечернее время. Красный цвет традиционно ассоциируется с Первомаем и остается одним из узнаваемых символов этого дня», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что праздничная подсветка зажжется с 18:00 и продлится до окончания работы колеса. Аттракцион в это время будет функционировать в обычном режиме.

«Солнце Москвы» — самое высокое колесо обозрения в Европе. Высота объекта составляет 140 м, благодаря чему подсветка будет заметна из разных точек северо-востока Москвы.