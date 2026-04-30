Семерых красноярцев будут судить за аферы с маткапиталом на 50 млн рублей

Красноярские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении лидера и шести участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве при получении госвыплат в рамках нацпроекта «Демография».
Установлено, что 45-летняя красноярка, являвшаяся руководителем кредитного потребительского кооператива, разработала и реализовала преступную схему, в которую вовлекла шестерых подчиненных, распределив роли для каждого.
«С апреля 2020 года по март 2022 года обвиняемые подыскивали жительниц Красноярска, находящихся в затруднительном финансовом положении и владеющих сертификатами на получение материнского капитала. С ними заключались фиктивные сделки на приобретение земельных участков под строительство недвижимости в Емельяновском и Березовском районах края, при этом фактическая стоимость наделов была значительно меньше размера маткапитала. Затем в отделение Пенсионного фонда для получения денежных средств предоставлялись недостоверные сведения. Всего фигуранты обналичили 120 сертификатов, а общая сумма причиненного ущерба составила более 50 млн рублей», — рассказали в МУ МВД России «Красноярское».
Противоправную деятельность злоумышленников выявили и пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции. По месту жительства обвиняемых и в офисе КПК провели обыски, в ходе которых изъяли бухгалтерскую документацию, оргтехнику и носители информации.
В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму порядка 129 млн рублей.
