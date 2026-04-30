Семерых красноярцев будут судить за аферы с маткапиталом на 50 млн рублей

«С апреля 2020 года по март 2022 года обвиняемые подыскивали жительниц Красноярска, находящихся в затруднительном финансовом положении и владеющих сертификатами на получение материнского капитала. С ними заключались фиктивные сделки на приобретение земельных участков под строительство недвижимости в Емельяновском и Березовском районах края, при этом фактическая стоимость наделов была значительно меньше размера маткапитала. Затем в отделение Пенсионного фонда для получения денежных средств предоставлялись недостоверные сведения. Всего фигуранты обналичили 120 сертификатов, а общая сумма причиненного ущерба составила более 50 млн рублей», — рассказали в МУ МВД России «Красноярское».