В Хабаровском крае на майские зовут на плов, горы и нанайский дзен

Жителям и гостям региона представили программу отдыха — от кулинарных баттлов до поездок к озёрам и монастырям.

В Хабаровском крае жителям и гостям региона предложили по-особенному провести первомайские выходные в рамках проекта «Отдыхаем в крае», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Амурске 1 мая на Придворцовой площади пройдёт гастро-фестиваль «Плов.amk», где участники на глазах у зрителей будут готовить восточное блюдо в казанах. Посещение мероприятия свободное.

Также в этот день стартует новый сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». В министерстве туризма края напомнили, что участники могут отправлять фильмы о путешествиях, а главный приз составляет 3 млн рублей.

Для любителей активного отдыха запланирован тур «Горная сказка», в рамках которого участники посетят озеро Амут, хребет Мяо-Чан, горы Кулуар и Лысая, а также водопад в посёлке Горном.

Отдельной программой станет экскурсия «Дзен по-нанайски». Гостей ждут посещение культурного центра и музея, мастер-класс по изготовлению оберега из рыбьих косточек, фотосессия в национальных костюмах и поездка к петроглифам. Завершится программа обедом из традиционных рыбных блюд.

3 мая запланирован тур в Свято-Петропавловский женский монастырь с экскурсией по территории и трапезой.

В воскресенье также откроется программа на подворье «Наше место» у Хехцира, где пройдут мастер-классы по владению шашкой, стрельбе из лука, катание на лошадях и казачьи игры.