В КТЖ обратились к пассажирам из-за майских выходных

По данным перевозчика, пиковые нагрузки на железнодорожный транспорт традиционно приходятся на периоды государственных праздников, выходных и школьных каникул.
«В это время пассажиропоток значительно возрастает, что требует от путешественников повышенного внимания к правилам перевозки», — говорится в сообщении.
Поэтому в КТЖ в очередной раз напомнили о запрещенных действиях в поездах.
Проезд без билета.
Пассажирам запрещено находиться в вагоне без действующего билета. Проводники имеют право в любой момент потребовать билет. В случае отсутствия билета пассажир будет высажен из поезда на ближайшей станции.
Перевозка детей без подтверждающих документов.
Перевозка ребенка без документов, удостоверяющих личность или подтверждающих родительство, не допускается. В случае отсутствия необходимых документов пассажирам может быть отказано в посадке на поезд.
Провоз неоформленного багажа без предварительной оплаты.
Перевозка багажа, превышающего установленные нормы (более 35 кг на одного пассажира), без предварительной оплаты и оформленного документа запрещена.
Провоз животных без соответствующих документов.
Перевозка животных без ветеринарных документов категорически запрещена. При отсутствии необходимых документов пассажиру будет отказано в посадке на поезд.
Запрещено курение в поезде.
Курение в поездах категорически запрещено, включая использование как обычных сигарет, так и электронных устройств для курения.
Запрещено использовать стоп-кран без необходимости.
Необоснованное применение стоп-крана категорически запрещено. Это может нарушить график движения поезда, создать неудобства для других пассажиров и привести к административной ответственности.
Провоз запрещенных веществ.
Провоз наркотических, взрывоопасных или острых предметов строго запрещен. В случае обнаружения таких нарушений пассажиры будут переданы в правоохранительные органы.
Проявление агрессии или создание конфликтных ситуаций.
Любые формы физического или психологического насилия, включая словесные оскорбления, строго запрещены. Нарушение этого правила может повлечь снятие пассажира с поезда на ближайшей станции.
Выход из поезда на ходу.
Подобные действия крайне опасны для жизни и здоровья и являются нарушением правил. Напоминаем, что покидать поезд можно только на станциях и только через предназначенные для этого двери.
Засорение вагона или порча имущества.
Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества АО «Пассажирские перевозки» (дочерняя организация КТЖ) строго запрещены и могут повлечь снятие пассажира с маршрута.
Если у пассажира возникли вопросы по качеству сервиса и предоставляемых услуг в поездах Национального перевозчика, он может воспользоваться следующими способами обратной связи:
написать сообщение в WhatsApp на номер +7 776 714 5686;отсканировать QR-код, размещенный в вагонах, чтобы перейти в чат WhatsApp и направить обращение напрямую оператору;получить справочную информацию по бесплатному телефону 1433.
Также госкорпорация «Правительство для граждан» опубликовала график работы ЦОНов и спецЦОНов в период майских праздников.