Люлин: пожарная охрана объединяет настоящих профессионалов

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником, который отмечается 30 апреля. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.
"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем пожарной охраны!
Современная государственная противопожарная служба по праву считается одной из самых эффективных структур, вооруженных новейшей техникой, передовой научной и учебной базой. Пожарная охрана объединяет настоящих профессионалов, чья работа по надзору и профилактике пожаров служит надежной гарантией защиты граждан и объектов от огня.
Мы восхищаемся мужеством и бесстрашием героев-пожарных, готовых противостоять огненной стихии, рисковать, чтобы спасти других людей. На вашем счету тысячи предотвращенных пожаров, сотни сохраненных жизней. За это ваш самоотверженный и благородный труд пользуется заслуженным и искренним уважением в обществе.
Позвольте мне выразить огромную благодарность и признательность всем специалистам пожарной службы, уважаемым ветеранам, и пожелать всем удачи, здоровья и благополучия вашим семьям!" — говорится в поздравлении.