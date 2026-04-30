Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. «Филадельфия» дома со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Питтсбург» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единственную шайбу в составе победителей забросил Кэмерон Йорк, отличившийся на 78-й минуте. Одним из ассистентов Йорка выступил российский нападающий Матвей Мичков, отметившийся первым результативным действием в текущем плей-офф.
«Филадельфия» выиграла серию со счетом 4−2. Во втором раунде Кубка Стэнли команда сыграет с «Каролиной», которая ранее победила «Оттаву» в серии (4−0).
По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург», за который выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов, занял второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» — третье.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.