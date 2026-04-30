Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Шестой матч серии с «Питтсбургом» завершился победой «Филадельфии» в овертайме со счетом 1:0.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. «Филадельфия» дома со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Питтсбург» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу в составе победителей забросил Кэмерон Йорк, отличившийся на 78-й минуте. Одним из ассистентов Йорка выступил российский нападающий Матвей Мичков, отметившийся первым результативным действием в текущем плей-офф.

«Филадельфия» выиграла серию со счетом 4−2. Во втором раунде Кубка Стэнли команда сыграет с «Каролиной», которая ранее победила «Оттаву» в серии (4−0).

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург», за который выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов, занял второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

