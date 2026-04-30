Новосибирцев попросили на пикниках не мыть продукты в водоемах

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области подготовило рекомендации для жителей, планирующих отдых на природе в майские праздники. Чтобы поездки на дачи и пикники прошли без вреда для здоровья, специалисты просят людей не мыть продукты и посуду в водоемах. Это поможет избежать пищевых отравлений.
Новосибирцам рекомендовали внимательнее относиться к выбору и приготовлению еды. Основное правило — покупать мясо и другие продукты только в крупных магазинах, где проверяют качество товара. Смотреть на дату выпуска и срок годности на этикетке. Также местных жителей просят соблюдать температурный режим, чтобы еда не испортилась по пути на пикник.
Во время самого отдыха важно помнить о личной гигиене. Руки всегда нужно мыть с мылом перед тем, как готовить или садиться за стол. Если рядом нет чистого водопровода, берите с собой бутилированную или кипяченую воду.
Особое внимание уделите приготовлению шашлыка. Мясо нужно хорошо прожаривать. Если вид или запах продукта вызывает сомнения, лучше его не есть. Также специалисты просят не злоупотреблять алкоголем и покупать его только в местах с официальной лицензией. Заказ спиртного через интернет или покупка с рук могут быть опасны для жизни. Соблюдение этих простых советов поможет избежать отравлений и сохранит здоровье во время весенних выходных.