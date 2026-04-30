Новосибирцев попросили на пикниках не мыть продукты в водоемах

Особое внимание уделите приготовлению шашлыка. Мясо нужно хорошо прожаривать. Если вид или запах продукта вызывает сомнения, лучше его не есть. Также специалисты просят не злоупотреблять алкоголем и покупать его только в местах с официальной лицензией. Заказ спиртного через интернет или покупка с рук могут быть опасны для жизни. Соблюдение этих простых советов поможет избежать отравлений и сохранит здоровье во время весенних выходных.