В России появится экспертный совет по оценке исторического контента

Экспертный совет по оценке историко-просветительского контента в мультимедийной среде планируется создать на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом написано в «Концепции исторического просвещения в образовательных организациях» (.pdf), которая была одобрена на коллегии Министерства просвещения.

Как указано в документе, в состав нового органа войдут ученые и популяризаторы науки из крупнейших вузов страны и институтов Российской академии наук (РАН). Основная задача совета — фильтрация недостоверных и научно необоснованных исторических сведений, а также контента, который противоречит духовно-нравственным ценностям и может подрывать основы гражданской идентичности.