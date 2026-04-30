Перенести водоем, взорвать, «наколдовать» дождь: необычные способы борьбы с огнем

Противопожарная линейка госкорпорации «Ростех» содержит множество изделий — от самолета-амфибии до специальных средств. «Однако ключевую роль всегда играют не машины, а люди», — подчеркнули в госкорпорации.
Удар с воздуха: самолет-амфибия Бе-200.
«Летающая лодка» — амфибия Бе-200 хорошо известна не только в нашей стране. Ее вариант Бе-200ЧС занимался тушением лесных пожаров как в России, так и в Алжире, Болгарии, Израиле, Индонезии, Италии, Сербии, Турции, Черногории. В Греции самолет-амфибия боролся с огнем, который окружал столицу страны, — за 200 летных часов он выполнил более 800 циклов забора и сброса, обрушив на очаги возгорания более 5 тыс. т воды.
Бе-200 разработан и сегодня выпускается в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Параллельно с серийным производством идет модернизация самолета — в частности, на него планируется установить российские реактивные двигатели ПД-8.
«Летающая лодка» способна взять на борт 12 т воды на аэродроме перед вылетом. Но ключевой особенностью самолета является возможность забирать воду, скользя над поверхностью открытого водоема, всего за 12 секунд. «Бить» по пожару самолет способен залпом или последовательно открывая створки водяных баков, делая до восьми «водометаний». Большая скороподъемность позволяет Бе-200ЧС бороться с огнем даже в горных районах.
Только в 2025 году Бе-200ЧС МЧС России налетали около 1 тыс. часов и выполнили более 1,3 тыс. заборов и сбросов огнегасящей жидкости. Кроме того, ТАНТК им. Г. М. Бериева полностью выполнил обязательства по подготовке парка этих самолетов к пожароопасному периоду 2026 года.
«Жрец дождя»: пиропатрон для вызова осадков ПВ-26М.
В 1946 году в Америке метеоролог и химик Бернард Воннегут открыл эффект кристаллизации воды с помощью йодида серебра, а физик Винсент Шефер добился аналогичного результата с сухим льдом — препарат распылили с самолета, вызвав тем самым снегопад. В Советском Союзе эти технологии взяли на вооружение для орошения полей, снегозадержания, тушения пожаров и прочих прикладных целей. К примеру, в 1960-х годах начали применять методы воздействия на погоду — уменьшали осадки в дни парадов. Рассматривался даже проект восстановления мелеющего Аральского моря за счет увеличения осадков в горах.
Технология основана на фазовой неустойчивости облачной воды. Капли в облаках остаются жидкими при отрицательных температурах (до −40 °C), а все осадки зарождаются в виде твердых частиц льда. Чтобы вызвать дождь, необходимо «обмануть» облако: либо резко охладить распылением хладагентов, либо засеять реагентами, формирующими кристаллы льда. Инициаторы дождя действуют лавинообразно — например, одного грамма йодистого серебра, рассеянного в облаке, достаточно, чтобы то пролилось дождем в 10 тыс. т воды. Для достижения аналогичного эффекта с помощью Бе-200 понадобилось бы более 800 сбросов.
В России для засева облаков применяется самолет Ан-26 «Циклон» с устройством отстрела специальных пиропатронов ПВ-26М. Их производит НИИ прикладной химии. При выстреле из ПВ-26М вылетает пиротехническая таблетка массой 82 г с йодидом серебра, горящая не менее 40 с и оставляющая за собой аэрозольную трассу длиной от 2 км. «Боекомплекта» из 390 патронов достаточно, чтобы инициировать осадки в облачных скоплениях площадью 25 тыс. кв. км. Облачная «магия» уже помогла в тушении крупных лесных пожаров, например, в Забайкальском и Красноярском краях.
«Удавка» для низового огня: детонирующий шнур ДШН-М-160.
Крупный низовой лесной пожар, распространяющийся по поверхности земли, способен с высокой скоростью захватывать все новые территории. Встать на его пути может так называемая минерализованная полоса: протяженный участок, очищенный от горючих материалов. Такие полосы обустраивают специальные ведомства.
В случае необходимости минерализованную полосу можно оперативно создать с помощью взрыва. Для этого Новосибирский механический завод «Искра» по запросу ФБУ «Авиалесоохрана» выпускает детонирующий шнур ДШН? М?160. Он имеет прочную водоизолирующую оболочку диаметром 16 мм и начинен сыпучим взрывчатым веществом, взрыв инициируется капсульным или электрическим детонатором.
Шнур применяется, когда специалисты пожарной охраны останавливают огонь, пуская ему навстречу контролируемый пожар. Для этого создается минерализованная полоса, а от нее как от опорной линии запускается встречный огонь. Он выжигает все, что способно гореть, и тогда основной пожар останавливается, достигнув выжженной зоны. Такой подход помогает, когда традиционные методы — засыпка грунтом, тушение водой — малоэффективны или недоступны из-за сложного рельефа.
