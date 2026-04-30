Перенести водоем, взорвать, «наколдовать» дождь: необычные способы борьбы с огнем

В России для засева облаков применяется самолет Ан-26 «Циклон» с устройством отстрела специальных пиропатронов ПВ-26М. Их производит НИИ прикладной химии. При выстреле из ПВ-26М вылетает пиротехническая таблетка массой 82 г с йодидом серебра, горящая не менее 40 с и оставляющая за собой аэрозольную трассу длиной от 2 км. «Боекомплекта» из 390 патронов достаточно, чтобы инициировать осадки в облачных скоплениях площадью 25 тыс. кв. км. Облачная «магия» уже помогла в тушении крупных лесных пожаров, например, в Забайкальском и Красноярском краях.