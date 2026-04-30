Записаться на экскурсии в Дальневосточный художественный музей теперь можно быстрее, чем раньше

Процесс организации и продвижения музейных услуг — от планирования выставок до посещения музея посетителями удалось оптимизировать благодаря президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». «За полгода мы с рабочей группой музея разработали и внедрили целый комплекс мер по оптимизации. Так, на сайте учреждения запустили онлайн-запись на мероприятия, а также внедрили QR-коды на афишах для прямой покупки билетов. Все это помогло ускорить процесс записи на экскурсии в 3 раза — с 15 до 5 минут» — рассказала руководитель проекта, эксперт Регионального центра компетенций Александра Меркушева.