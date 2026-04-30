В Хабаровском крае впервые прошёл забег с собаками на выносливость

В Хабаровском крае на спортивно-тренировочной базе «Юность» прошёл первый на Дальнем Востоке забег в формате Backyard с собаками «Амурский Перелаз», — сообщает федерация ездового спорта Хабаровского края.
Формат соревнований предполагает бег на выбывание: участники каждые 30 минут стартуют на круг длиной 1,3 км. После каждого круга можно отдыхать, а продолжительность участия каждый определяет сам. Побеждает команда, которая преодолеет наибольшее количество кругов.
В забеге приняли участие 25 команд с разными породами собак — от ездовых метисов до корги, овчарок и дворняг. Организаторы отмечают, что ключевое правило — забота о животном: если собака устала, команда обязана прекратить участие.
Среди мужчин победили Евгений Говорун и его пес Мустанг, преодолев 19 кругов (24,7 км) за 9 часов. У женщин после 12 часов соревнований и 25 кругов победителя не определили — две команды показали одинаковый результат.
Организаторы планируют сделать забег регулярным и развивать подобные форматы спортивных мероприятий с участием собак.