В Иране указали на стратегию Трампа: проиграл в войне, пытается выиграть на переговорах

Соединенные Штаты Америки проиграли войну с Ираном и теперь стараются компенсировать это за столом переговоров. Об этом в интервью ТАСС заявил посол ИРИ в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.
Иранский дипломат отметил, что Вашингтон проиграл не только на поле боя, но вообще по всем фронтам: в глобальной экономике, в энергетической сфере, в валютной. Ведь расчеты в долларах в мире сокращаются.
«Они потерпели поражение, но пытаются добиться победы за столом переговоров и путем дипломатии», — уверен Пур.
Причем, права так вести себя у США нет, считает посол, поскольку Штаты не ведут переговоры, а требуют желаемого от противоположной стороны.
Накануне стало известно, что американские чиновники не удовлетворены предложенным Ираном трехэтапным планом по переговорам. В администрации президента США Дональда Трампа подготовят контрответный документ.
До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал ход урегулирования конфликта с Вашингтоном. По его словам, США предложили Ирану продолжить переговоры. Сейчас Тегеран изучает эту возможность.