Маникюр по минутам: в России вступил в силу новый ГОСТ

Документ устанавливает единые требования к оказанию услуг ногтевого сервиса.

Источник: Хабаровский край сегодня

ГОСТ на ногтевой сервис вступил в силу в России с сегодняшнего дня, 30 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новый стандарт устанавливает определенные требования к технологическим процессам маникюра и педикюра, временные нормативы на выполнение услуги.

— Стандарт распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров. В Росстандарте подчеркнули, что стандарт носит рекомендательный характер и применяется добровольно, однако его положения коррелируют с требованиями закона «О защите прав потребителей» и санитарных норм. Таким образом, несоблюдение ГОСТа может стать основанием для претензий к качеству услуги. Документ также может использоваться при разработке внутренних регламентов и технической документации организаций, — уточняет РБК.

В ГОСТе уточняются этапы технологических процессов, перечень необходимых материалов, инструментов. Также в документе определены профессиональные термины и временные рамки на выполнение услуг.

Например, классический маникюр (обрезной) не должен выполняться дольше 45−60 минут, на аппаратный отводится 40−70 минут, классический педикюр должен занимать около 60−90 минут, на моделирование искусственных ногтей отводится в общей сложности до 150 минут, а на уход за кожей стоп и ногтями определено 30−40 минут.