Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отмена продления контракта в пользу заключения нового с запретом на ухудшение условий работы готовится в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Отмена продления контрактов и запрет на ухудшение условий работы готовятся в Беларуси, сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев. Его слова приводит 1prof.by.

ФПБ сообщило о плотной работе над обновлением Трудового кодекса страны. Свои предложения вносили не только профсоюзы, но и наниматели и органы власти. Среди новшеств — заключение с работниками новых контрактов.

«Сегодня действует система их продления в рамках пятилетнего срока. В проекте Трудового кодекса мы уходим от продления к заключению нового контракта на срок, который работник и наниматель сами хотят его заключить», — сказал Грачев.

Он также уточнил, что с социальными партнерами ФПБ смогла договориться о следующем:

«Принципиальный момент для профсоюзов здесь в том, чтобы условия нового контракта как минимум не ухудшались по сравнению с предыдущим. Человек должен быть уверен, что он ни в чем не потеряет, в том числе и в заработной плате».

