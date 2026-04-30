Отмена продления контракта в пользу заключения нового с запретом на ухудшение условий работы готовится в Беларуси

Отмена продления контрактов и запрет на ухудшение условий работы готовятся в Беларуси, сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев. Его слова приводит 1prof.by.
ФПБ сообщило о плотной работе над обновлением Трудового кодекса страны. Свои предложения вносили не только профсоюзы, но и наниматели и органы власти. Среди новшеств — заключение с работниками новых контрактов.
«Сегодня действует система их продления в рамках пятилетнего срока. В проекте Трудового кодекса мы уходим от продления к заключению нового контракта на срок, который работник и наниматель сами хотят его заключить», — сказал Грачев.
Он также уточнил, что с социальными партнерами ФПБ смогла договориться о следующем:
«Принципиальный момент для профсоюзов здесь в том, чтобы условия нового контракта как минимум не ухудшались по сравнению с предыдущим. Человек должен быть уверен, что он ни в чем не потеряет, в том числе и в заработной плате».
