Куда сходить в выходные в Иркутске? Спектакли, концерты и многое другое

Кроме того, в Черемхове продолжается капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени А. Вампилова, который выполнен уже на 40% и идет с опережением графика. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» и государственной программы «Развитие культуры». Завершение ремонта запланировано на декабрь 2026 года, подрядчик уже выполнил ключевые конструктивные этапы и приступил к внутренней отделке здания.