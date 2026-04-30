Куда сходить в выходные в Иркутске? Спектакли, концерты и многое другое

IrkutskMedia, 30 апреля. Спектакли, концерты и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Митинг-концерт (0+)
Перед зрителями выступят различные артисты. Среди них — студия танца «Акварель», вокальная группа «Афганцы Сибири» и участница вокального шоу «Царица» (16+), машинист крана на Иркутском алюминиевом заводе Анна Соколова. Проведет митинг-концерт ведущая Елена Великанова.
Мероприятие пройдет 1 мая в 11.00 на площади у ДС «Труд».
Митинг-концерт (0+)
Участие примут ветераны, представители общественных организаций, органов власти, почётный караул Восточно-Сибирского института МВД РФ, военный оркестр и курсанты городского центра «Патриот». Завершится мероприятие запуском дымового салюта в цветах российского триколора.
Мероприятие пройдет 1 мая в 11.00 у стелы «Иркутск — город трудовой доблести».
Соревнования по конкуру (0+)
Спортсмены будут состязаться по пяти маршрутам. А также разыграют «Кубок Великой Победы».
Мероприятие пройдет 1 мая в 12.00 на Иркутском ипподроме.
Спектакль «Служебный роман» (12+)
Известная пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы», вдохновившая авторов на создание легендарного фильма 1977 года, оживает на сцене Иркутского музыкального театра в новом формате — лирической музыкальной комедии!
Знакомые до слёз диалоги, яркие комедийные персонажи, курьёзы, искромётный юмор и особая музыкальная атмосфера, созданная классиком эпохи, композитором Андреем Петровым.
Мероприятие пройдет 2 мая в 18.00 в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского.
Концерт Валерия Сёмина (6+)
Заслуженный артист России Валерий Сёмин — первый из музыкантов-народников, кто в начале 1990-х годов придумал и осуществил уникальный инструментальный проект «Балалайка in Rock», в котором на русских народных инструментах исполнялась классика мировой поп и рок-музыки.
Мероприятие пройдет 2 мая в 18.00 в КДЦ «Орбита».
Экспериментальный музыкальный моноспектакль-эмпатия «Родом из детства» (16+)
Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина представляет на сцене Иркутского драмтеатра экспериментальный музыкальный моноспектакль по пьесе Юлии Поспеловой «Говорит Москва». Это история взросления девочки, живущей словно в сказке… Но со временем морок рассеивается, и повзрослевшая героиня осознаёт весь ужас окружающей её реальности.
Действие основано на реальных документах. Монолог главной героини построен так, что вся глубина исторического контекста понятна не сразу. Осознание вызывает шок и чувство глубокой эмпатии к ребёнку, оказавшемуся в эпицентре исторических событий.
Мероприятие пройдет 3 мая в 18.00 в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.
Квартет Сергея Гаскина (12+)
Энергичный микс фанка, джаз-рока и фьюжна от Сергея Гаскина (бас-гитара), Ильи Пермякова (клавиши), Ильи Олифера (гитара), Владислава Панютина (ударные).
Объединение этих музыкантов точно не оставит равнодушным!
Мероприятие пройдет 3 мая в 19.00 в Доме джазового энтузиаста.
Спектакль «Анна Каренина» (16+)
Драма поставлена по одноимённому роману Льва Николаевича Толстого. Безусловно, это культовое произведение русской литературы, имеющее мировую славу.
Мероприятие пройдет 3 мая в 19.00 в театре «Подвал».
Кстати, уходящая неделя запомнилась рядом позитивных новостей. Так, в столице Приангарья на базе школы № 32 открывается профильный авиационный класс. Проект реализуется совместно с Иркутским филиалом Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) и группой компаний S7. Обучение будет проходить в течение двух лет: в 10-м и 11-м классах.
Кроме того, в Черемхове продолжается капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени А. Вампилова, который выполнен уже на 40% и идет с опережением графика. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» и государственной программы «Развитие культуры». Завершение ремонта запланировано на декабрь 2026 года, подрядчик уже выполнил ключевые конструктивные этапы и приступил к внутренней отделке здания.
Также губернатор Приангарья Игорь Кобзев, выступая в рамках отчета мэра Иркутска Руслана Болотова за 2025 год, рассказал о новых крупных инвестиционных проектах, которые намерены в перспективе реализовать на территории города. По словам главы региона, речь идет о трех площадках в разных частях города.