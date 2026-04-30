В Москве начали выпуск устройств для умного управления дорожным движением

Московская компания SAUK начала производство устройств для умного управления дорожным движением, светофорами, шлагбаумами и парковками, сообщили РБК в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Такое оборудование ранее поставлялось на отечественный рынок в основном иностранными компаниями.
Принцип действия ПО основан на отслеживании изменения магнитного поля индукционной петли — кабеля, вмонтированного в дорожное покрытие; когда над ней проезжает автомобиль, контроллер реагирует на это и подает сигнал, что обеспечивает, например, бесконтактное открытие шлагбаума или ворот. Управление системой доступа осуществляется через подключение к смартфону.
Производство запущено компанией в начале весны, кроме того, запланирован выпуск еще одной модели — контроллера с высокоскоростным интерфейсом связи. «Устройство сможет транслировать непрерывный поток данных на хост-систему, что откроет дополнительные возможности для интеграции в умные транспортные сети», — отмечают московские власти.
Выпускаемые контролеры позволят «оптимизировать движение транспорта и улучшить организацию парковок», рассказал РБК руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Как пояснил глава компании SAUK Андрей Красовский, контроллеры могут работать с уже внедренными индукционными петлями, в том числе теми, которые использовались с импортными устройствами. Сейчас технология широко используются в разных регионах для адаптивного переключения светофоров в зависимости от ожидающего проезда транспорта, на платных дорогах, перед шлагбаумами. Переход на отечественные контроллеры не потребует замены петлей или дорожного покрытия, подчеркивает Красовский.
SAUK (ООО «Системы автоматического управления и контроля») — российский разработчик и производитель оборудования радиочастотной идентификации RFID и Bluetooth Low Energy (BLE). Компания базируется в технопарке «ЭЛМА» в Зеленограде. Оборудование SAUK для промышленной автоматизации, идентификации, контроля доступа и мониторинга применяется в различных отраслях: в логистике, на производствах и транспортной сфере, говорится на сайте компании.