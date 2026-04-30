Стало известно, когда во Владивостоке запустят городские фонтаны

В четверг специалисты проверили их готовность к работе.

Источник: PrimaMedia.ru

Тестовый запуск городских фонтанов после завершения весенней расконсервации прошёл 30 апреля. Специалисты муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» совместно с подрядной организацией проверили работоспособность всех шести фонтанов: одного — на набережной Спортивной гавани и комплекса из пяти — на улице Адмирала Фокина, сообщила пресс-служба городской администрации.

К дате тестирования уже были выполнены все необходимые подготовительные работы: снята зимняя обшивка, очищено оборудование, установлены насосы и форсунки, подключено электропитание и проверена система подсветки.

«Все шесть городских фонтанов планируют традиционно запустить 1 мая в 10 часов», — говорится в сообщении.

В период работы они будут функционировать по следующему графику: в будние дни — с 10.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 23.00.

Параллельно в городе ведётся подготовка к запуску сухого фонтана на центральной площади. Расконсервацию и техническое обслуживание оборудования выполняет подрядная организация по заказу муниципального учреждения «Лазо». Его запуск планируется в начале мая.