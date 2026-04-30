От +3 до +14 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 30 апреля

От −3 до +17, дождь, грозу и град обещают синоптики в Ростовской области в четверг.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 апреля возьмет курс на похолодание. А по области ожидаются дожди, гроза, град и порывистый ветер. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 30 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западного и западного направления разовьет скорость до 6 — 11 м/с. В ночь на 1 мая также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный задует со скоростью 6 — 11 м/с.

В Ростовской области в четверг — облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь, днем в отдельных районах пройдут гроза, град. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе возможны порывы до 14 м/с. В ночь на пятницу будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер северный и северо-восточный задует со скоростью 6 — 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 30 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +12 — +14 градусов. В ночь на 1 мая столбики термометров опустятся до +3 — +5 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +6 до +11 градусов, местами — до +14, а по югу — до +17. В ночь на пятницу ожидается от +3 до +8 градусов, при прояснениях возможно понижение до 0, в отдельных районах — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1 — −3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

