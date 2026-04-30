Вяземскую районную больницу через суд обязали провести ремонт

В больнице нашли грязь, проблемы с воздухом и опасные отходы.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обратилось в суд с иском к КГБУЗ «Вяземская районная больница». Ведомство потребовало привести учреждение в порядок. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В декабре 2025 года во время профилактического визита в родильном, терапевтическом и хирургическом отделениях больницы выявили нарушения санитарного законодательства. Инспекторы зафиксировали проблемы, которые напрямую влияли на безопасность пациентов и персонала.

Суд полностью удовлетворил иск, установив срок до 20 сентября 2027 года. Теперь больница обязана провести ремонт помещений, привести к нормативам показатели воздуха, освещённости и температуры в операционных и родильном зале. Также учреждению предписано организовать производственный контроль, наладить правильное обеззараживание медицинских отходов класса Б и оборудовать площадку для отходов класса А.

Решение суда в законную силу пока не вступило. У сторон есть время на обжалование. После вступления решения в силу больница должна будет отчитаться о выполнении каждого пункта. Контроль за исполнением останется за Роспотребнадзором.

Почта: red.habkp@phkp.ru