«Монреаль» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ с «Тампой»

Пятый матч серии завершился победой канадского клуба со счетом 3:2.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Тампу» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер (4-я минута), Кирби Дак (28), Александр Тексье (42). У «Тампы» отличились Доминик Джеймс (27), Джейк Гюнцель (38).

Российские нападающие Иван Демидов («Монреаль») и Никита Кучеров («Тампа») не отметились результативными действиями. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Монреаля». Шестая игра серии пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени на домашней арене канадской команды.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.