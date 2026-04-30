Народные приметы на 1 мая: чего нельзя делать в день Кузьмы Огородника?

Для чего наши предки бросали сапоги в костер и почему боялись грызть семечки?

1 мая Церковь чтит память Космы Халкидонского, в народном календаре — Кузьма Огородник. В этот день на Руси сеяли семена, гадали на любовь и бросали сапоги в костер. Расскажем, что еще делали наши предки, чтобы привлечь удачу и отвести от дома беду.

Народные приметы на 1 мая: что нельзя делать.

Согласно народным поверьям, в первый день мая ни в коем случае не следует стричь волосы и ногти. Наши предки считали, что так можно жизнь свою укоротить.

Не стоит надевать мятые и грязные вещи. Наказанием для нарушившего запрет может стать нищета.

День не подходит для занятий рукоделием. В старину говорили, что 1 мая нитки путаются, а иголки теряются. Якобы таким образом людям вредит нечисть.

Если займетесь уборкой, не выносите мусор на закате. Иначе из дома уйдут мир и благополучие.

Не рекомендуется проливать воду на пол. Из-за этого в скором времени придется услышать грустные новости.

Если девушка мечтает о замужестве, 1 мая ей лучше не есть сладости перед зеркалом. Мудрецы на Руси предупреждали: это станет причиной потери привлекательности.

Парень в поиске второй половинки в этот день не должен браниться. Нецензурная лексика привлечет к нему нечисть, которая помешает ему найти достойную пару.

В этот день нужно быть осторожнее при использовании ножей и прочих острых предметов. Если не повезет порезаться, рана будет заживать очень долго.

Беременным женщинам в давние времена не разрешалось грызть семечки. Якобы из-за этого ребенок будет заикаться.

Если верите в приметы, 1 мая никому не давайте в долг, да и сами не занимайте. Финансовый вопрос может рассорить вас с родственником или другом.

Не следует играть в карты или делать ставки, денежная удача на год отвернется.

День не подходит для начала строительства дома, а также ремонта. Лучше отложить эти дела на более удачное время, считали наши пращуры.

На Руси бытовало мнение, что 1 мая ни в коем случае не следует вытирать лицо чужим полотенцем, в том числе в гостях. Якобы таким образом можно забрать себе чужие невзгоды.

Не надо спать на двух подушках, а то вторая половинка изменять начнет. Также не рекомендуется причесываться перед сном — волосы вылезать станут, а там и до лысины недалеко.

Народные приметы на 1 мая: что можно делать.

В давние времена считалось, что день Кузьмы Огородника нужно постараться провести в приподнятом настроении. Это поможет успешно избегать неприятностей как минимум до конца месяца.

Необходимо помочь хотя бы одному человеку. Все сделанное добро вернется сторицей. А если получится совершить семь хороших поступков за сутки, то можно будет рассчитывать на прощение семи грехов.

Крестьяне в этот день сажали семена. День является удачным для работы на земле. Если в ваши планы не входят посадки, можно навести порядок в саду после зимы. Тем, у кого есть домашние растения, стоит задуматься о том, чтобы подобрать для них горшки попросторнее или приобрести подкормку.

В старину 1 мая люди наблюдали за птицами. Ворон они опасались, считая вестниками бед и даже приспешниками нечисти, а вот воробьев, аистов и жаворонков очень даже жаловали. По поведению пернатых наши предки предсказывали погоду.

Кстати, о предсказаниях. Одной из традиций этой даты на Руси считали гадания. Как правило, в будущее пытались заглядывать незамужние девушки, мечтающие поскорее отправиться под венец.

В дохристианские времена существовал обряд прошения урожая: самую красивую жительницу деревни отправляли в поле с распущенными волосами, расшитым полотенцем и свежим хлебом. Она оставляла выпечку на полотенце в поле и читала специальный наговор-просьбу, чтобы Высшие силы сделали почву плодородной и послали хорошую погоду. Так наши пращуры надеялись задобрить природу и собрать богатый урожай.

Чтобы избавиться от проблем, в этот день люди выбрасывали старую обувь. Чтобы неприятности точно не вернулись, сапоги сжигали в огне — разводили костер для этих целей.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 1 мая.

Теплая погода на Кузьму Огородника указывает на похолодание к концу месяца.

Если ветер гонит облака по небу, но осадков нет, июнь принесет много дождей и гроз.

Жара 1 мая — обещание щедрого урожая овощей и фруктов в этом году.

Именинники 1 мая.

В этот день именины отмечают Антон, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма и Феликс.