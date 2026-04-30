Атаку БПЛА ночью отразили над пятью районами Ростовской области

Над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Беспилотники уничтожили в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, но будет уточняться.
«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал глава региона.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.