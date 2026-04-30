«Краткосрочные привилегии»: в ЕС обсуждают альтернативы вступлению Украины в союз

«Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена», — говорится в материале.
Дипломаты отмечают, что в ЕС обсуждается «постепенная ускоренная интеграция». Она предполагает поэтапное подключение Украины к отдельным элементам единого рынка, программам финансирования и институтам Евросоюза.
Источники издания уточнили, что Литва выдвигала инициативу о предоставлении Украине особого статуса «присоединяющегося к ЕС государства».
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае вступления в Евросоюз Украина должна дать гарантии безопасности для Европы. Он добавил, что текущую ситуацию следует использовать для устранения так называемых «серых зон».