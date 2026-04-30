«Краткосрочные привилегии»: в ЕС обсуждают альтернативы вступлению Украины в союз

Politico: ЕС хочет предложить Украине урезанную интеграцию вместо членства.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз отказался поддерживать ускоренное вступление Украины в союз, однако рассматривает альтернативные форматы постепенного сближения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена», — говорится в материале.

Дипломаты отмечают, что в ЕС обсуждается «постепенная ускоренная интеграция». Она предполагает поэтапное подключение Украины к отдельным элементам единого рынка, программам финансирования и институтам Евросоюза.

Источники издания уточнили, что Литва выдвигала инициативу о предоставлении Украине особого статуса «присоединяющегося к ЕС государства».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае вступления в Евросоюз Украина должна дать гарантии безопасности для Европы. Он добавил, что текущую ситуацию следует использовать для устранения так называемых «серых зон».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше