Нижегородцам рассказали, как временное похолодание сказалось на количестве клещей

Временное похолодание в центральных регионах России не означает, что стало меньше клещей — они просто затихли до наступления тепла, когда станут снова очень активными. Об этом в интервью РИАМО рассказал эколог Илья Рыбальченко.
При температуре около 5 градусов тепла и ниже насекомые уходят ближе к земле, прячутся в сухую траву и мало двигаются. Если на улице около нуля и небольшой мороз, клещи перестают охотиться. Они не исчезают, а просто пережидают период холодов.
«Короткие холода не выключают сезон. Если сегодня мокрый снег и +2°C, клещ может просто притормозить. А через 2−3 теплых дня, когда почва и трава снова прогреются, он опять выходит “на дежурство”. Для начала активности клещам обычно хватает устойчивых плюсовых температур, а наиболее комфортный диапазон для активного поиска хозяина — примерно +10 — +20 °C, особенно если есть влажность и нет палящего солнца», — рассказал Рыбальченко.
Эксперт советует не особо рассчитывать, что из-за погоды клещей стало меньше. Просто сейчас насекомые не так активны, как в теплое время года. Меньше их не стало.