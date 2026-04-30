Адвокат Косых: новый закон о криптовалюте создаст риски для хозяев бирж

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Новый закон о криптовалюте ударит по владельцам криптообменников и нелегальных бирж, так как предусматривает для них уголовную ответственность. Об этом ТАСС рассказала адвокат, член коллегии «Адвокат Премиум» Татьяна Косых.
«Законопроект имеет выраженный уголовно-правовой уклон и направлен прежде всего на борьбу с теневым оборотом криптовалюты. В зоне риска в первую очередь владельцы криптообменников, нелегальных бирж, посредники, которые принимают деньги клиентов, переводят средства, помогают покупать и продавать криптовалюту за комиссию. Если такая деятельность будет признана системной и коммерческой, она может квалифицироваться как незаконное предпринимательство либо по специальной новой статье», — сказала она.
Адвокат подчеркнула, что в законопроекте речь идет не о наказании за само владение цифровыми активами, а об ответственности за незаконную организацию их обращения — когда криптовалюта используется как бизнес без регистрации, лицензии и контроля государства.
«Для обычных граждан, которые просто хранят криптовалюту, риски значительно ниже. Но использование криптовалюты для расчетов внутри страны, особенно в предпринимательской деятельности, может стать дополнительным основанием для проверок и интереса со стороны правоохранительных органов», — отметила Косых.
По ее словам, сейчас следователям в ходе расследования дел сложно получить доступ к кошелькам, ключам и зарубежным биржам. «Новый закон упрощает именно юридическую сторону вопроса: криптовалюту прямо рассматривают как имущество, а значит на нее проще накладывать арест, взыскивать и конфисковывать в рамках уголовных дел», — сказала эксперт.
21 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри страны, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. Документ определяет круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав: это биржи, брокеры, доверительные управляющие и цифровые депозитарии, имеющие соответствующие лицензии Банка России. Также регламентируется деятельность по майнингу цифровой валюты с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.