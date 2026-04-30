В Хабаровске суд оправдал экс-чиновника по делу о нападении собак

Центральный районный суд Хабаровска 30 апреля 2026 года оправдал бывшего начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города, — сообщает канал судов Хабаровского края.
По версии следствия, чиновнику вменялось халатное бездействие при исполнении обязанностей по контролю за муниципальными контрактами на отлов безнадзорных животных. В результате, как утверждала сторона обвинения, это привело к нападению собак на жителя Хабаровска в январе 2024 года и его гибели от полученных травм.
Также в деле фигурировали эпизоды нападений собак на других жителей города, включая несовершеннолетних, а в администрацию поступали многочисленные обращения граждан о проблеме безнадзорных животных.
Суд пришёл к выводу, что доводы следствия и обвинения основаны на предположениях и противоречивых показаниях, а также не подтверждают наличие прямой причинно-следственной связи между действиями подсудимого и наступившими последствиями.
Иванов В. Н. признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.
Приговор в законную силу пока не вступил.