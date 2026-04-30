В Хабаровске суд оправдал экс-чиновника по делу о нападении собак

По версии следствия, чиновнику вменялось халатное бездействие при исполнении обязанностей по контролю за муниципальными контрактами на отлов безнадзорных животных. В результате, как утверждала сторона обвинения, это привело к нападению собак на жителя Хабаровска в январе 2024 года и его гибели от полученных травм.