Белорусский нотариус назвала неочевидные документы, которые хранят всю жизнь

Важные, но неочевидные на первый взгляд документы, которые надо хранить всю жизнь, в интервью aif.by назвала нотариус Минского областного нотариального округа Надежда Шупенько.
По ее словам, решения судов не имеют срока давности, и их надо хранить все время. Кроме того, не стоит избавляться от документов пока существует возможность предъявить вам претензию или пока вы сами можете потребовать что-то через суд. Кстати, вот перечень документов, которые надо хранить три года.
Сохранять надо договоры о продаже или дарении недвижимости — квартиры, дома, гаража, дачи и так далее. Такие документы не только доказательство законности сделки, но, и при необходимости, подтверждение для налоговой, отметила нотариус.
Что касается медицинских документов (медицинские справки, результаты анализов и исследований, назначение врачей), которых у многих людей в возрасте целая папка, то, такие бумаги надо хранить до полного завершения курса лечения. Они могут быть полезны и в дальнейшем, если заболевание хроническое и требует наблюдения.
