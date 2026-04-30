Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнодобывающая компания признана самым энергоэффективным предприятием Западного Урала

По итогам 2025 года «Уралкалий» признан самым энергоэффективным предприятием Западного Урала, а главный энергетик компании Алексей Рюмкин отмечен званием «Лучший энергетик Западного Урала».

Источник: "Российская газета"

Конкурс проводится Ассоциацией энергетиков Западного Урала, министерством промышленности и торговли Пермского края, Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

Работа горнодобывающей компании в области энергоэффективности включает оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности загрузки мощностей, а также внедрение энергоэффективного оборудования и реализацию проектов по экономии энергоресурсов.

— Наше предприятие уделяет большое внимание повышению энергоэффективности и рациональному потреблению энергетических ресурсов. Мы постоянно стараемся улучшать технологические процессы и оптимизировать режимы работы оборудования. В 2025 году, благодаря реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства расходы электроэнергии сократились на 27 871 МВт/ч, природного и попутного газа — почти на 4,2 миллиона кубометров, — говорит победитель конкурса Алексей Рюмкин.

Комментарий.

Данир Закиров, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала:

— Конкурсная комиссия Ассоциации энергетиков Западного Урала высоко оценила итоги работы «Уралкалия» в области энергосбережения. Компания неоднократно становилась победителем конкурса, ежегодно демонстрируя системную работу по повышению операционной и энергетической эффективности.