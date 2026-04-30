Горнодобывающая компания признана самым энергоэффективным предприятием Западного Урала

По итогам 2025 года «Уралкалий» признан самым энергоэффективным предприятием Западного Урала, а главный энергетик компании Алексей Рюмкин отмечен званием «Лучший энергетик Западного Урала».
Конкурс проводится Ассоциацией энергетиков Западного Урала, министерством промышленности и торговли Пермского края, Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».
Работа горнодобывающей компании в области энергоэффективности включает оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности загрузки мощностей, а также внедрение энергоэффективного оборудования и реализацию проектов по экономии энергоресурсов.
— Наше предприятие уделяет большое внимание повышению энергоэффективности и рациональному потреблению энергетических ресурсов. Мы постоянно стараемся улучшать технологические процессы и оптимизировать режимы работы оборудования. В 2025 году, благодаря реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства расходы электроэнергии сократились на 27 871 МВт/ч, природного и попутного газа — почти на 4,2 миллиона кубометров, — говорит победитель конкурса Алексей Рюмкин.
Комментарий.
Данир Закиров, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала:
— Конкурсная комиссия Ассоциации энергетиков Западного Урала высоко оценила итоги работы «Уралкалия» в области энергосбережения. Компания неоднократно становилась победителем конкурса, ежегодно демонстрируя системную работу по повышению операционной и энергетической эффективности.