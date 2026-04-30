На маркетплейсах продают семена опасного борщевика, губящего дачи

Покупка семян в интернете может обернуться серьезными проблемами для волгоградских дачников и владельцев частных домов. Россельхознадзор выявил случаи продажи семян борщевика Сосновского на российских маркетплейсах.
Об этом сообщила представитель ведомства Ольга Захарова. Регулятор продолжает работу с торговыми площадками, чтобы обычные люди не стали нарушителями закона по незнанию.
Ситуация осложняется тем, что недобросовестные продавцы могут маскировать опасный инвазивный вид под безобидные аналоги. Специалисты уже провели контрольную закупку семян обычного борщевика, который используется в кулинарии как специя. Сейчас образцы находятся на экспертизе. Лабораторные тесты покажут, не скрывается ли за привычной упаковкой тот самый ядовитый сорняк, который наносит огромный вред экологии и здоровью, — пишет ТАСС.
Напоминать о правилах безопасности приходится регулярно. С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, обязывающий всех владельцев земельных участков бороться с инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского.
Игнорирование требований грозит штрафами. В особо запущенных случаях государство имеет право даже изъять землю у нерадивого собственника.
Медики не устают предупреждать об опасности этого растения. Сок борщевика Сосновского вызывает тяжелейшие химические ожоги при попадании на кожу, особенно под воздействием солнечных лучей. Взрослым рекомендуют избегать любого прямого контакта с зарослями, а детям необходимо с ранних лет объяснять, почему к этому растению нельзя прикасаться.
Бдительность при покупке семян и своевременная уборка участка — единственные способы защитить себя и свою семью.
