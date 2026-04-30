GAR: Суд во Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что страна всегда была и остается надежным поставщиком нефти. Москва продолжит экспортировать углеводороды в Словакию и Венгрию, которые российский лидер назвал надежными партнерами.