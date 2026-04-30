Суд во Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану по делу о потере доли в компании «Укрнафта». Об этом пишет портал Global Arbitration Review (GAR).
Уточняется, что речь идет о решении, согласно которому украинская сторона должна компенсировать Казани 104 миллиона долларов в рамках инвестиционного договора, сообщается в материалах.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что отверг призывы Запада прекратить атаки на нефтяные объекты России.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против попыток восстановить отношения с Европой. Отдельно глава государства отметил, что страна всегда была и остается надежным поставщиком нефти. Москва продолжит экспортировать углеводороды в Словакию и Венгрию, которые российский лидер назвал надежными партнерами.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата. При этом недавнее заявление Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок, по данным СМИ, вызвало настоящую панику в Евросоюзе.