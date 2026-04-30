В Красноярском крае проживает больше 15 тысяч представителей коренных малочисленных народов

Сегодня, 30 апреля, в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Эту новую праздничную дату своим указом учредил президент России Владимир Путин. Главная цель нового праздника — сохранить уникальное культурное наследие, языки, традиции и уклад жизни народов, формировавших историческое и духовное богатство страны. Красноярский край является одной из ключевых территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов (КМН). В регионе проживают представители 8 этносов: долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы и чулымцы. Их общая численность в крае — 15,7 тысячи человек. Самым малочисленным этносом являются чулымцы, всего их 145 человек. Сохранение традиционного уклада жизни и поддержка коренных народов — один из приоритетов региональной политики. В крае реализуется государственная программа «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМН», объем ее финансирования превышает 1 миллиард рублей в год. Программа объединяет более 70 мер поддержки, охватывающих экономическую деятельность и социальную сферу.