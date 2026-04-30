Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране раскрыли, что ждет военный контингент США на Ближнем Востоке

Посол Пур: после конфликта Иран не допустит военного присутствия США в регионе.

Источник: Комсомольская правда

После завершения конфликта Иран не допустит военного присутствия Соединенных Штатов Америки в регионе. Об этом в интервью ТАСС заявил ИРИ в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.

«Мы не приемлем присутствия США в регионе после войны. Все американские военные базы должны быть удалены с Ближнего Востока», — заявил он.

Вместе с тем, Пур выразил надежду, что Иран восстановит нормальные отношения с арабскими соседями по Персидскому заливу. Кроме того, иранский дипломат предположил, что карта Ближнего Востока в будущем изменится, но не так, как хочет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В этом же интервью, напомним, Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что США проиграли Ирану и пытаются компенсировать это на переговорах. И эта линия поведения — неправильная.

Накануне стало известно, что американские чиновники не удовлетворены предложенным Ираном трехэтапным планом по переговорам. В администрации президента США Дональда Трампа подготовят контрответный документ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше