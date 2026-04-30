В Иране раскрыли, что ждет военный контингент США на Ближнем Востоке

После завершения конфликта Иран не допустит военного присутствия Соединенных Штатов Америки в регионе. Об этом в интервью ТАСС заявил ИРИ в Египте Моджтаба Фердоуси Пур.
«Мы не приемлем присутствия США в регионе после войны. Все американские военные базы должны быть удалены с Ближнего Востока», — заявил он.
Вместе с тем, Пур выразил надежду, что Иран восстановит нормальные отношения с арабскими соседями по Персидскому заливу. Кроме того, иранский дипломат предположил, что карта Ближнего Востока в будущем изменится, но не так, как хочет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В этом же интервью, напомним, Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что США проиграли Ирану и пытаются компенсировать это на переговорах. И эта линия поведения — неправильная.
Накануне стало известно, что американские чиновники не удовлетворены предложенным Ираном трехэтапным планом по переговорам. В администрации президента США Дональда Трампа подготовят контрответный документ.