Опасного вредителя нашли в зелени из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске при проверке импортной продукции обнаружили опасного вредителя — западного цветочного трипса. Он был найден в шпинате свежем весом 140 кг, укропе весом 11 т и кинзе весом 840 кг, привезенных из Узбекистана.

Источник: НИА Красноярск

Лабораторные исследования подтвердили заражение. Вредитель опасен тем, что повреждает растения и переносит вирусы.

Чтобы не допустить распространения, продукцию обработали специальными безопасными препаратами.

Специалисты отмечают, что такие насекомые чаще всего распространяются через перевозку зараженных продуктов.