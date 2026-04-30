Опасного вредителя нашли в зелени из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске при проверке импортной продукции обнаружили опасного вредителя — западного цветочного трипса. Он был найден в шпинате свежем весом 140 кг, укропе весом 11 т и кинзе весом 840 кг, привезенных из Узбекистана.
Лабораторные исследования подтвердили заражение. Вредитель опасен тем, что повреждает растения и переносит вирусы.
Чтобы не допустить распространения, продукцию обработали специальными безопасными препаратами.
Специалисты отмечают, что такие насекомые чаще всего распространяются через перевозку зараженных продуктов.