Опасного вредителя нашли в зелени из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске при проверке импортной продукции обнаружили опасного вредителя — западного цветочного трипса. Он был найден в шпинате свежем весом 140 кг, укропе весом 11 т и кинзе весом 840 кг, привезенных из Узбекистана.