Ефрейтор Гафур Агаев из Хабаровского края награждён медалью Жукова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Гафур Агаев проявил высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении боевой задачи.
За эффективное противодействие беспилотным летательным аппаратам противника он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II и I степени, а также государственной наградой — медалью Жукова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гафуру была поручена ответственная задача по обеспечению прикрытия огневой работы миномётного расчёта от атак вражеских беспилотников. Он действовал решительно и грамотно.
В ходе выполнения боевой задачи ефрейтор Агаев своевременно обнаруживал воздушные цели, и уверенно поражал их из штатного стрелкового оружия. В результате его действий было уничтожено 9 fpv-дронов противника, а также 2 тяжёлых беспилотных летательных аппарата типа «Баба-Яга», предназначенных для сброса боеприпасов.
Его отличная реакция и умение эффективно применять оружие в условиях повышенной опасности позволили обеспечить надёжное прикрытие огневой работы миномётного расчёта.
Благодаря самоотверженности, быстроте принятия решений и хладнокровию ефрейтора Агаева удалось сохранить боеспособность подразделения и успешно выполнить боевую задачу.