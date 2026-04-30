В ТГУ назвали четыре ИИ-модели для внедрения в работу университетов

ТОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Эксперты определили четыре ИИ-модели, которые перспективны для внедрения в практику работы университетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ).
«Эксперты в сфере ИИ и разработок стратегий развития изучили, как университеты в России и мире используют искусственный интеллект. На основе полученных данных они выделили четыре модели, по которым современные вузы внедряют ИИ в образование, управление и науку. Доклад с итогами этой работы представил в Минобрнауки РФ ректор ТГУ Эдуард Галажинский», — сообщили в вузе.
Исследователи проанализировали международные и российские кейсы вузов и выделили четыре модели ИИ-трансформации. Определено, как они влияют на управление университетом, меняют инфраструктуру и формируют вузы нового типа. Документ предназначен для федеральных специалистов по ИИ, руководства вузов, лидеров исследовательских коллективов и образовательных программ, для экспертов в сфере образования.
«Университеты были и остаются точками роста, где формируются решения для экономики, науки и промышленности. Сегодня наша задача — усилить их новыми инструментами. Таким образом, от того, насколько быстро и грамотно мы интегрируем ИИ в университеты, зависит развитие нашей страны в новой технологической реальности», — процитировала пресс-служба слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
По словам Галажинского, ИИ расширяет возможности образования и науки, но вводит новые ограничения, что требует пересмотра стратегий развития вузов — в глобальном контексте это выразилось в формировании концепции «Университет на основе ИИ» (AI University).
Модели ИИ.
Первая модель — многоформатная (AI-enabled learning/R&D) — это точечные усилия для лидерства в конкретных областях, быстрое тестирование гипотез через пилоты, концентрация ресурсов на исследовательских проектах. Модель не требует радикального изменения структуры и доступна большинству вузов.
Второй тип — интегрированный (AI-native), включает изменения на всех уровнях деятельности университета, широкое внедрение ИИ.
Третья модель — мягких изменений (AI-focused), ориентирована на создание благоприятной среды для постепенной ИИ-трансформации, вовлечение студентов и преподавателей, развитие нормативной базы.
Четвертая модель — сервисная (AI-as-service), ее фокус на доступной ИИ-инфраструктуре, единая платформа ИИ-сервисов в сотрудничестве с технологическими партнерами.
Исследование провели специалисты ТГУ и фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”: ТГУ создает сеть ИИ-лабораторий и участвует в формировании российского ИИ-сообщества, ЦСР оказывает регионам консультационную поддержку для их развития.