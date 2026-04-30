Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в нижегородском аэропорту

Два рейса из Нижнего Новгорода задержаны.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде временно не принимают и не выпускают самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту сегодня, 30 апреля, около 00:49. Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент из Нижнего Новгорода не могут вылететь два самолета — рейс в Москву перенесли с 09:40 на 11:40, а рейс в Санкт-Петербург назначен на 12:55 вместо 11:20.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в майские праздники из Нижнего Новгорода будут доступны 19 авианаправлений.