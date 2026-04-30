В Перми объявлена беспилотная опасность

В Перми действует режим беспилотной опасности. Первый раз его ввели в половине седьмого утра, и вскоре отменили. Повторно он был объявлен в восемь часов утра, в это же время в аэропорту Большое Савино был ограничен прием и выпуск воздушных судов. План «Ковер» действует в радиусе 100 км. В городе заработала система оповещения, включились сирены.