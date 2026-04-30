Россиян могут арестовать на 15 суток за сбор сирени: что важно знать

В Роскачестве напомнили, что за сбор сирени грозит штраф или арест на 15 суток.

Источник: Комсомольская правда

За сбор сирени, растущей на общественных территориях, россиянам грозит штраф или арест до 15 суток. Об этом заявила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Эксперт уточнила, что растения в общественных пространствах считаются муниципальной собственностью. Их срезка или обламывание может повлечь ответственность.

«За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — сказала замглавы Роскачества в интервью РИА Новости.

По словам Саратцевой, если сбор сирени осуществляется с целью продажи, речь уже может идти об уголовной ответственности. Она добавила, что распространенное мнение о пользе обламывания сирени для ее роста не соответствует действительности.

Ранее KP.RU сообщал, что весной вступил в силу ряд запретов для владельцев дачных участков. Например, граждане обязаны бороться с опасными видами инвазивных растений, включая борщевик. За растение на участке можно получить штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.