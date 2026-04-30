В Красноярске с начала года убрали 129 незаконных рекламных конструкций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в городе выявили 129 незаконных рекламных объектов. Среди них — 67 отдельно стоящих конструкций, 61 на фасадах зданий и одна на ограждении.
Такие конструкции опасны и нарушают правила размещения. Владельцам дают 30 дней на их демонтаж, после чего город убирает их принудительно.
Власти призывают предпринимателей размещать рекламу только законно. Все разрешенные места указаны на интерактивной карте города. Сообщить о подозрительной рекламе можно по телефону или через сайт администрации.
Также с начала года уже демонтировано 111 незаконных рекламных щитов.