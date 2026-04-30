В мэрии рассказали, сколько незаконных рекламных вывесок убрали с начала года

С начала 2026 года управление архитектуры Красноярска нашло 129 незаконных рекламных конструкций: 67 щитов, 61 баннер на фасадах и одну табличку на ограждении.
Такие объекты не только нарушают закон, но и могут быть опасны для людей — их устанавливали без учета требований безопасности.
«Администрация ведёт усиленную борьбу с ними. Сложность только в том, что мы ограничены сроками федерального закона. После выявления незаконной рекламной конструкции собственнику даётся 30 дней на демонтаж. После этого срока мы сносим уже объект принудительно. Поэтому призываем предпринимателей добросовестно относиться к рекламе своих товаров и услуг и не распространять их на незаконных рекламных конструкциях», — отметила руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова.
Легальные места для рекламы бизнесмены получают через торги, все условия прописываются в договоре.
Посмотреть, где можно ставить щиты законно, можно на интерактивной карте на сайте мэрии. О подозрительных конструкциях сообщать по телефону 228−21−96 или через виртуальную приемную.
С начала года управление дорог и благоустройства уже демонтировало 111 незаконных рекламных щитов.
