Продажу алкоголя ограничат по всей Иркутской области на майские праздники

Запрет начнет действовать с 1 мая 2026 года на территории 34 муниципальных образований.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявила об ограничениях на продажу спиртного в дни празднования 81-й годовщины Победы. Запрет начнет действовать с 1 мая 2026 года на территории 34 муниципальных образований региона.

Купить алкоголь не получится непосредственно в местах проведения массовых мероприятий, а также в радиусе ста метров от них. В Иркутске даты, время и границы праздничных площадок уже определили специальным распоряжением администрации города. Полный список территорий, где введут ограничения, можно найти на сайте КП-Иркутск. При этом запрет не распространяется на кафе и рестораны, которые продают спиртное как часть услуг общественного питания.

Продажа любого алкоголя, включая пиво и пивные напитки, в запрещенных местах считается административным правонарушением. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.

