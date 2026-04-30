Продажу алкоголя ограничат по всей Иркутской области на майские праздники

Купить алкоголь не получится непосредственно в местах проведения массовых мероприятий, а также в радиусе ста метров от них. В Иркутске даты, время и границы праздничных площадок уже определили специальным распоряжением администрации города. Полный список территорий, где введут ограничения, можно найти на сайте КП-Иркутск. При этом запрет не распространяется на кафе и рестораны, которые продают спиртное как часть услуг общественного питания.