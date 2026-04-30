Более 7 тысяч ростовчан уже приняли участие в голосовании по выбору объектов для благоустройства

Горожане выбирают общественные пространства для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 7 тысяч ростовчан. В списке — три адреса. Эти территории ранее отобрали сами горожане во время предварительного этапа.
На данный момент лидирует общественное пространство в 3-тьем микрорайоне Левенцовки. За него проголосовали 3083 жителя.
На втором месте — сквер Комсомольский, у него 2769 голосов.
Свой выбор в пользу благоустройства парковой зоны в микрорайоне Платовском сделали 1230 жителей.
Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. В нем можно принять участие с 14 лет.
Отдать свой голос можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров.
Как проголосовать?
1. Перейти на официальную платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru.
2. Нажать на кнопку «Голосовать».
3. Авторизоваться через портал «Госуслуги».
4. Выбрать муниципальное образование по прописке.
5. Определить приоритетную для себя общественную территорию из списка.
6. Подтвердить свой выбор.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.