Угроза тюрьмы заставила мать-алиментщицу из Хабаровского края найти работу

Жительница рабочего поселка Ванино на протяжении долгого времени игнорировала решение суда и не платила алименты двум несовершеннолетним детям. Дочь и сын оставались без финансовой поддержки, пока за дело не взялись судебные приставы. Вразумить нерадивую мать удалось только уголовной статьей, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Сначала приставы действовали стандартными рычагами. Должницу ограничили в праве выезда за границу, запретили регистрационные действия с недвижимостью и арестовали деньги на банковских счетах. Ни одна из этих мер не сработала, и женщина продолжала уклоняться от родительских обязанностей.
Тогда против нее возбудили административное дело по статье 5.35.1 КоАП РФ. Наказание в виде обязательных работ она отработала, но выводов, судя по всему, не сделала и платить по-прежнему не спешила. Терпение приставов лопнуло, и в ход пошла уже уголовная статья — 157 УК РФ. Гражданке объяснили, что перспектива получить реальное наказание становится все ближе, а единственный способ избежать этого — немедленно рассчитаться с долгами.
Только тогда ситуация сдвинулась с мертвой точки. Женщина полностью погасила задолженность перед детьми — сумма составила более 70 тысяч рублей. Более того, она официально трудоустроилась, и теперь алиментные платежи будут регулярно удерживаться прямо из ее заработной платы. Так что дочь и сын наконец перестали быть заложниками материнской безответственности, а сама женщина, возможно, впервые за долгое время начала жить по закону.