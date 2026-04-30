Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пожаре в Красноярске пострадали пять человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне ночью в пятиэтажном доме на улице Аэровокзальная произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже, подъезд быстро заполнился дымом.

Источник: НИА Красноярск

Самостоятельно эвакуировались 45 человек, еще 9 вывели спасатели. Одного мужчину нашли на лестнице между этажами — ему понадобилась медицинская помощь. Позже к врачам обратились еще четыре человека, среди них двое маленьких детей. У всех — отравление дымом.

Пожар потушили силами 29 сотрудников и 10 единиц техники. Огонь повредил мебель и вещи на площади 18 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание, сообщают в МЧС.

