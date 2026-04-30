На пожаре в Красноярске пострадали пять человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне ночью в пятиэтажном доме на улице Аэровокзальная произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже, подъезд быстро заполнился дымом.
Самостоятельно эвакуировались 45 человек, еще 9 вывели спасатели. Одного мужчину нашли на лестнице между этажами — ему понадобилась медицинская помощь. Позже к врачам обратились еще четыре человека, среди них двое маленьких детей. У всех — отравление дымом.
Пожар потушили силами 29 сотрудников и 10 единиц техники. Огонь повредил мебель и вещи на площади 18 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание, сообщают в МЧС.