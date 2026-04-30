В Перми открылся сезон речных круизов и прогулочных рейсов

В Перми 29 апреля официально началась речная навигация 2026 года. Первыми на маршруты вышли пассажирские суда, а уже в начале мая к ним присоединятся прогулочные речные трамвайчики.
В новом сезоне планируется расширение программы прогулочных рейсов. Жителям и туристам будут доступны ежедневные поездки по Каме на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2», а также на теплоходах «Ягошиха», «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз», которые отправляются с центральных причалов города.
Среди новинок — скоростной катер «Колва», который свяжет Пермь и Усть-Качку с промежуточной остановкой в Краснокамске. Время в пути составит около 1 часа 10 минут. Кроме того, в конце мая на линию выйдет обновлённый двухпалубный теплоход «Мамин Сибиряк».
Круизные компании, работающие в Перми, уже представили обновлённые маршруты. С 30 апреля стартуют короткие прогулки на 3−4 часа на теплоходах «Козьма Минин» и «Н. В. Гоголь». Также появятся новые направления, включая маршрут до села Пожва с экскурсионной поездкой в Кудымкар.
Для любителей длительных путешествий доступны круизы по разным регионам страны — от Поморья и Саратова до Карелии, Великого Новгорода и Беломорканала.