В Красноярске старый и новый тоннели метро соединили специальным переходом (видео)

На перегоне между станциями красноярского метро «Высотная» и «Улица Копылова» выполнили первую технологическую сбойку — соединили советский тоннель с новым, построенным по текущему проекту.
Специалисты рассказали, что предварительно привели в порядок старый тоннель, который простоял законсервированным почти 30 лет. После — укрепили обе ветки металлическими конструкциями, а затем горнопроходческим методом проложили проход длиной 10 метров.
Такая конструкция нужна как для безопасности на этапе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации линии: через нее проложат коммуникации и обеспечат эвакуационный выход для пассажиров.
Параллельно на перегоне продолжается проходка: новый левый тоннель возводится при помощи тоннелепроходческого щита «Евгения», а правый — достраивается горным способом. Работы ведет генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3».
