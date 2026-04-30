В Красноярске старый и новый тоннели метро соединили специальным переходом (видео)

На перегоне между станциями красноярского метро «Высотная» и «Улица Копылова» выполнили первую технологическую сбойку — соединили советский тоннель с новым, построенным по текущему проекту.

Специалисты рассказали, что предварительно привели в порядок старый тоннель, который простоял законсервированным почти 30 лет. После — укрепили обе ветки металлическими конструкциями, а затем горнопроходческим методом проложили проход длиной 10 метров.

Такая конструкция нужна как для безопасности на этапе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации линии: через нее проложат коммуникации и обеспечат эвакуационный выход для пассажиров.

Параллельно на перегоне продолжается проходка: новый левый тоннель возводится при помощи тоннелепроходческого щита «Евгения», а правый — достраивается горным способом. Работы ведет генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3».

