Марафон, а не спринт: воронежцам рассказали, как меняется современный подход к охране труда

10−15 лет назад под охраной труда понимали в основном технику безопасности и предотвращение несчастных случаев. Сегодня же фокус сместился на комплексное укрепление здоровья. И врачи, и хорошие управленцы видят прямую связь: здоровый сотрудник — продуктивный сотрудник. Хронический стресс, сидячий образ жизни и неправильное питание ведут не только к больничным листам, но и к профессиональному выгоранию, снижению концентрации и росту ошибок.
После анализа успешных кейсов за последние годы специалисты выделили пять ключевых направлений, которые реально работают.
Борьба с гиподинамией. Офисный труд — фактор риска для сердечно-сосудистой системы. Лучшая практика — не просто призывы «делать зарядку», а создание среды. Это «активные» рабочие места (возможность работать стоя), организация офисных спортивных лиг, проведение производственной гимнастики и регулярные «физкультминутки».
Психологическая гигиена. Пандемия и удаленная работа обострили проблему ментального здоровья. Эффективные компании внедряют программы поддержки сотрудников, проводят тренинги по управлению стрессом и обеспечивают доступ к корпоративным психологам. Здоровый психологический климат — это снижение текучести кадров.
Эргономика рабочего пространства. Правильно настроенное кресло, высота монитора, освещение — не мелочи. Это профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата и проблем со зрением. Инвестиции в качественную мебель окупаются снижением жалоб сотрудников на боли в спине и шее.
Питание как инструмент управления энергией. Наличие здоровой еды в корпоративной столовой или вендинговых аппаратах, лекции нутрициологов и организация доставки сбалансированных рационов помогают сотрудникам избегать «энергетических ям» после обеда и поддерживать стабильную работоспособность в течение всего дня.
Профилактика и диспансеризация 2.0. Современный профосмотр — это не формальность. Это чекап, который позволяет выявить риски (например, преддиабет или гипертонию) на ранней стадии, когда их можно скорректировать изменением образа жизни, не доводя до серьёзных осложнений.
Врачи отмечают, что для внедрения этих принципов, не обязательно быть транснациональной корпорацией. Начать можно с малого: провести анонимный опрос о состоянии здоровья коллектива, организовать лекцию о вреде гиподинамии или просто закупить для офиса фрукты вместо печенья.
— Укрепление здоровья на рабочем месте — это марафон, а не спринт.