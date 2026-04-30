Дайте лета! Какие будут майские праздники в Нижнем Новгороде в 2026 году?

Жители Нижнего Новгорода еще не успели спрятать лопаты и высушить промокшие пуховики после невероятных капризов апреля. Когда в 20-х числах месяца на город обрушился снегопад, оставивший после себя 14-сантиметровые сугробы и 300 тонн высыпанных реагентов, главный вопрос в городских чатах стал звучать почти как мольба: «Когда же наконец наступит настоящая весна?».
Чего ждать от мая и когда термометры перестанут пугать нас нулевыми отметками — разбираемся в этом материале nn.aif.ru.
Погода в Нижнем Новгороде в начале мая: ждать ли заморозков на праздники?
Первая декада мая традиционно вызывает опасения у дачников и любителей шашлыков. После того как апрель показал свой суровый нрав, многие боятся повторения заморозков.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», переход к стабильному теплу будет плавным. Если 1 мая мы увидим скромные +15°C, то к середине первой десятидневки температура зафиксируется на уровне +16…+17°C. Важно отметить, что ночи все еще остаются прохладными — около +5…+6°C, так что расслабляться и высаживать теплолюбивую рассаду в открытый грунт пока преждевременно.
Ольга Мокеева, начальник отдела метеопрогнозов Верхневолжского УГМС, рассказала что погода в целом запаздывает на месяц — поэтому мы наблюдали в конце апреля погоду, соответствующую началу месяца. Однако май нас встретит неминуемым потеплением — в первых числах можно ожидать повышение атмосферного давления, а вместе с этим и повышение температуры до +8…+12°C. Солнце начинает проглядывать сквозь облака, и если в Нижнем Новгороде Ольга прогнозирует переменную облачность с низкой вероятностью осадков, то по области вполне могут быть дожди.
Прогноз погоды на май 2026 в Нижнем Новгороде: когда придет жара?
Если вы ждете изнуряющего зноя, то, судя по картам метеорологов, май в этом году решил быть умеренным и «джентльменским». Вторая половина месяца обещает быть более стабильной, чем его начало.
С 11 по 20 мая в Нижнем Новгороде установится комфортная температура около +17…+18°C. Это идеальное время для долгих прогулок по Верхневолжской набережной — уже не холодно, но еще и не душно.
Ключевые даты потепления:
21 мая: Температура впервые преодолеет психологическую отметку в +19°C.
С 28 мая: Начнется настоящий предлетний прогрев. Столбики термометров поднимутся до +20…+21°C.
Дожди и «черновик мая»: почему апрель был таким суровым?
Метеорологи называют нынешний апрель «черновиком мая». Циклоны, которые терзали Центральную Россию в конце апреля, подготовили почву для влажного, но прогретого воздуха. В мае нас также ожидают осадки, особенно в третьей декаде месяца (период с 23 по 31 мая). Судя по прогнозу, дожди будут носить кратковременный, но интенсивный характер — классические майские грозы придут на смену унылому апрельскому мокрому снегу.
Советы нижегородцам: переобувать ли авто и что делать с огородом?
После того как таксисты в апреле заработали годовую выручку за один снежный день, а ГАИ умоляла водителей не выезжать на летней резине, осторожность стала трендом.
Водителям: Если вы до сих пор на зимней резине (да, есть и такие после 20 апреля!), то начало мая — идеальное время для смены колес. Утренних заморозков на дорогах больше не предвидится.
Дачникам: Помните опыт Натальи Власкиной и ее теплиц. Несмотря на дневные +17°C, ночные температуры в низинах области могут опускаться ниже +5°C.
Горожанам: Многослойность — наше всё. Майское солнце в Нижнем обманчиво: на свету жарко, в тени у Волги — все еще ледяной ветер.
Нижний Новгород постепенно выходит из «зимней спячки». Пусть май и не обещает нам африканской жары, но стабильные +20°C к концу месяца — это именно то терапевтическое тепло, которое нам всем сейчас нужно.