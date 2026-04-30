Дайте лета! Какие будут майские праздники в Нижнем Новгороде в 2026 году?

Ольга Мокеева, начальник отдела метеопрогнозов Верхневолжского УГМС, рассказала что погода в целом запаздывает на месяц — поэтому мы наблюдали в конце апреля погоду, соответствующую началу месяца. Однако май нас встретит неминуемым потеплением — в первых числах можно ожидать повышение атмосферного давления, а вместе с этим и повышение температуры до +8…+12°C. Солнце начинает проглядывать сквозь облака, и если в Нижнем Новгороде Ольга прогнозирует переменную облачность с низкой вероятностью осадков, то по области вполне могут быть дожди.