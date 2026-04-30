Капитализация ВТБ почти достигла ₽1,2 трлн после конвертации «префов»

Рыночная капитализация ВТБ после завершения конвертации привилегированных акций в обыкновенные достигла 1,198 трлн руб. на открытии утренней сессии торгов, следует из данных Московской биржи. Показатель практически удвоился: 29 апреля, в день фактического перевода одного типа бумаг в другой, капитализация госбанка составляла 608,7 млрд руб. на момент закрытия торгов. Таким образом, впервые почти за 12 лет биржевая оценка ВТБ стала отражать стоимость всех его акций, а не только обращающейся части. Капитализация ВТБ все еще меньше, чем у «Сбера» (почти 6,9 трлн руб.), но обогнала показатель группы Т-Банка «Т-Технологии» (821,9 млрд руб.).
В результате конвертации общее количество обыкновенных акций госбанка выросло с 6,6 млрд до почти 12,9 млрд штук. Стоимость бумаг в начале утренней торговой сессии снижалась относительно уровней закрытия предыдущего дня — 92,74 ₽ (-0,16%).
Совокупная доля государства в капитале ВТБ увеличилась с 50% плюс одна акция до 74,45%. Доли миноритарных акционеров, напротив, размылись. В частности, пакет крупнейшего частного акционера Евгения Юрченко сократился почти вдвое — с 10,68% до 5,47%, хотя количество принадлежащих ему акций не изменилось.
До конвертации значительная часть капитала ВТБ существовала в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд руб., которые принадлежали Минфину и Росимуществу. Номинал «префов» сильно отличался от обыкновенных акций госбанка — 0,01 и 0,1 ₽ против 50 ₽ Перевод бумаг одного типа в другой прошел по нетривиальной схеме — не «номинал к номиналу», как того требует закон «Об акционерных обществах», а по принципу «номинал к рынку». Для этого были приняты поправки в законодательство.
В итоге коэффициент обмена рассчитывался исходя из соотношения номинальной стоимости привилегированных бумаг ВТБ и средневзвешенной цены обыкновенных акций госбанка за 2025 год, которая, по данным биржи, составляла 82,67 ₽ за акцию. По этому принципу 24,48 трлн привилегированных акций были преобразованы в 6,3 млрд обыкновенных.
Как отмечал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, выбранная схема «номинал к рынку» представляла собой компромисс между интересами государства и миноритарных акционеров. По его словам, использование классического подхода могло бы быть негативно воспринято рынком.
На фоне завершения конвертации котировки банка 29 апреля демонстрировали повышенную волатильность, писали «РБК Инвестиции». Так, в ходе торгов стоимость акции снижалась более чем на 5%, однако к закрытию часть потерь была отыграна. Давление на цену участники рынка связывали с эффектом размытия и увеличением предложения бумаг.