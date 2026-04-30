Капитализация ВТБ почти достигла ₽1,2 трлн после конвертации «префов»

Рыночная капитализация ВТБ после завершения конвертации привилегированных акций в обыкновенные достигла 1,198 трлн руб. на открытии утренней сессии торгов, следует из данных Московской биржи. Показатель практически удвоился: 29 апреля, в день фактического перевода одного типа бумаг в другой, капитализация госбанка составляла 608,7 млрд руб. на момент закрытия торгов. Таким образом, впервые почти за 12 лет биржевая оценка ВТБ стала отражать стоимость всех его акций, а не только обращающейся части. Капитализация ВТБ все еще меньше, чем у «Сбера» (почти 6,9 трлн руб.), но обогнала показатель группы Т-Банка «Т-Технологии» (821,9 млрд руб.).