Учитель из Ангарска стал лучшим педагогом Иркутской области

Как сообщили в администрации города, в число финалистов вошли пять педагогов со всего региона. Наградил победителей конкурса губернатор Игорь Кобзев. Победитель регионального этапа Илья Марченко работает в школе уже 5 лет и в дальнейшем представит регион на всероссийском этапе соревнования профессионалов школьного образования.