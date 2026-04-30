Учитель из Ангарска стал лучшим педагогом Иркутской области

IrkutskMedia, 30 апреля. В Иркутске состоялся финал регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» (12+). Победу в профессиональном мастерстве одержал педагог Ангарской школы № 11 Илья Марченко.
Как сообщили в администрации города, в число финалистов вошли пять педагогов со всего региона. Наградил победителей конкурса губернатор Игорь Кобзев. Победитель регионального этапа Илья Марченко работает в школе уже 5 лет и в дальнейшем представит регион на всероссийском этапе соревнования профессионалов школьного образования.
«Самое главное было достойно отстоять честь Ангарского округа. Планировал, что вернусь в статусе финалиста и призёра. Выложился по максимуму. Сделал все, чтобы стать первым!», — поделился впечатлениями Илья Марченко.
Ранее агентство рассказывало, что педагог-дефектолог из Приангарья вошла в число семи лауреатов VI Всероссийского конкурса «Педагогический дебют учителя-дефектолога» (12+). В отборочном этапе принимали участие представители 52 регионов.